الكرملين: بوتين منفتح على محادثات بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا "نحقق نتائج إيجابية ميدانية فى أوكرانيا"، مضيفا أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها من خلال العملية السياسية والدبلوماسية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.