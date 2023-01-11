تفاصيل جديدة فى حادث طعن 6 أشخاص بـ فرنسا

وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم، الأربعاء، أنه تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من قبل خدمات الطوارئ فى موقع الحادث.
وأضافت القناة أن ضابط شرطة فرنسى أصيب بجروح طفيفة من قبل منفذ هذا الهجوم، موضحة أنه لا تزال أسباب ودوافع منفذ الهجوم غير معروفة حتى الآن ولا طبيعة السلاح الذى استخدمه المهاجم فى الوقت الحالى.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانان" إلى موقع الحادث.
وكان شخص قد قام بطعن عدة مواطنين صباح اليوم، الأربعاء، بسلاح أبيض داخل محطة مترو "جار دو نورد" التابعة لمترو باريس تقع بالدائرة العاشرة بالعاصمة، وذلك قبل أن تقوم الشرطة الفرنسية بتحييده.
وأعرب وزير الداخلية الفرنسى "جيرالد دارمانان" فى تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، عن شكره لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم وشجاعتهم على التعامل مع منفذ الهجوم.
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