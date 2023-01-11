القاهرة الإخبارية: العاهل المغربى يصدر عفوا عن 991 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان وزارة العدل المغربية: "بمناسبة ذكرى 11 يناير، أصدر الملك أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 991 شخصًا".
وأوضح البيان أن "المستفيدين من العفو الملكى 707 أشخاص محبوسين. و284 شخصًا فى حالة إطلاق سراح، بحسب القناة الإخبارية.
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