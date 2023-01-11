القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية قرب 13 منطقة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الأوكرانية، شنت خلال اليوم الماضى، 14 غارة على فرق روسية، ومن بينها 4 ضربات على مواقع لنظام الدفاع الجوى، لافتة إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ضربت ثلاثة مواقع قيادة روسية وموقعين لقوات الصواريخ والمدفعية وثمانية مجموعات من الأفراد.

وأوضح البيان أن القوات الروسية شنت ست ضربات صاروخية و16 ضربة جوية وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 50 مرة، وتحديدا على البنية التحتية المدنية فى مناطق مثل خاركيف ودونيتسك وخيرسون.

وفى اتجاه سيفرسكى، استخدم الروس قذائف الهاون والمدفعية لإطلاق النار على منطقة سينكيفكا بتشيرنيهيف، وكوتشريفكا وأوليكساندريفكا وبوكروفكا بمنطقة سومى.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة، فإن التهديد بشن هجمات صاروخية وجوية مستمر فى جميع أنحاء أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا أعلنت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى بدء عملية عسكرية فى أوكرانيا، وهو ما قوبل بإدانات واسعة من الولايات المتحدة وحلفائها، سواء فى حلف شمال الأطلسى أو خارجه، كما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، وتقديم الغرب لدعم عسكرى ومادى إلى كييف.