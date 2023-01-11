العالم اليوم - شهود من الصحراء.. وثائقي يروي أحداث المسيرة الخضراء المغربية

انتم الان تتابعون خبر شهود من الصحراء.. وثائقي يروي أحداث المسيرة الخضراء المغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ويبحث هذا الوثائقي في الأحداث التي أدت لتنظيم المسيرة الخضراء المغربية نحو الصحراء عام 1975، باعتبارها واحدة من أكثر الحركات الاحتجاجية السلمية في التاريخ الحديث، والتي استطاع من خلالها المغرب استعادة جزء من أراضيه عام 1975، عبر مسيرة مكونة من 350 ألف شخص نحو الحدود التي وضعتها إسبانيا.

ويطرح الوثائقي مجموعة من الأسئلة حول أصل هذا الملف، والحجج التاريخية التي استند عليها المغرب في استعادة أراضيه من إسبانيا، التي كانت محكومة آنذاك من طرف نظام الجنرال فرنكو، وذلك عبر شهادات مشاركين في الحدث، أو عاصروا عددا من الأحداث التي قادت إليه.