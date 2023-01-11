العالم اليوم - شهود من الصحراء.. وثائقي يروي أحداث المسيرة الخضراء المغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 11:17 صباحاً - تبث قناة دوت الخليج اليوم ابتداء من الساعة 16.30 بتوقيت غرينيتش، وثائقيا بعنوان: "شهود من الصحراء".
ويبحث هذا الوثائقي في الأحداث التي أدت لتنظيم المسيرة الخضراء المغربية نحو الصحراء عام 1975، باعتبارها واحدة من أكثر الحركات الاحتجاجية السلمية في التاريخ الحديث، والتي استطاع من خلالها المغرب استعادة جزء من أراضيه عام 1975، عبر مسيرة مكونة من 350 ألف شخص نحو الحدود التي وضعتها إسبانيا.
ويطرح الوثائقي مجموعة من الأسئلة حول أصل هذا الملف، والحجج التاريخية التي استند عليها المغرب في استعادة أراضيه من إسبانيا، التي كانت محكومة آنذاك من طرف نظام الجنرال فرنكو، وذلك عبر شهادات مشاركين في الحدث، أو عاصروا عددا من الأحداث التي قادت إليه.
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