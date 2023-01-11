القاهرة الإخبارية: حادث طعن فى محطة للقطارات بـ فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إن "مسلح أصاب عددا من الأشخاص فى محطة قطارات بباريس، فيما قامت الشرطة بتحييده". وأضافت أن الشرطة الفرنسية أقامت حواجز أمنية عند محطة جار دى نورد فى باريس بعد عملية الطعن، كذلك أطلقت النار على منفذ العملية وتم اعتقاله.

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