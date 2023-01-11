القاهرة الإخبارية: التحقيق مع رئيسة بيرو بتهمة ارتكاب إبادة جماعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت النيابة العامة فى بيرو، أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق رئيسة الجمهورية دينا بولوارتى، وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل 40 شخصًا فى غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت النيابة العامة فى تغريدة على "تويتر" إنّها "قرّرت فتح تحقيق أولى" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة، والتسبب بجروح خطرة" بحق كل من الرئيسة دينا بولوارتى ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخى تشافيز. يذكر أنه فى وقت سابق أعلنت السلطات البيروفية فرض حظر تجول فى منطقة بونو الجنوبية، فى محاولة لقمع الاحتجاجات العنيفة، بعد يوم من مقتل 18 شخصا فى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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