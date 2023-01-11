جدة - نرمين السيد - وأشار المستشار السابق فى مدونة بشبكة YouTube، إلى أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة بشأن جعل دونباس وجنوب شرق أوكرانيا رأس حربة لمهاجمة روسيا.
وتابع: "لقد عملنا سنوات من أجل بناء جيش كبير من 100 ألف شخص من أجل هدف واحد- ضرب روسيا، وتحويل جنوب شرق أوكرانيا إلى قاعدة لتحقيقه".
ووفقا له، كان الكرملين يراقب تصرفات الغرب فى الدولة المجاورة، لذلك أضطر إلى اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية لتحييد التهديدات الموجهة ضد روسيا.
يذكر أنه فى 24 فبراير 2022 بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، وصفها الرئيس بوتين بأنها الهدف النهائى لتحرير دونباس وخلق الظروف التى تضمن أمن روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكى سابق: روسيا أحبطت خطة واشنطن السرية فى دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.