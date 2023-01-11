مسؤول أمريكى سابق: روسيا أحبطت خطة واشنطن السرية فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وأشار المستشار السابق فى مدونة بشبكة YouTube، إلى أن موسكو تمكنت من إحباط مخطط الولايات المتحدة بشأن جعل دونباس وجنوب شرق أوكرانيا رأس حربة لمهاجمة روسيا.

وتابع: "لقد عملنا سنوات من أجل بناء جيش كبير من 100 ألف شخص من أجل هدف واحد- ضرب روسيا، وتحويل جنوب شرق أوكرانيا إلى قاعدة لتحقيقه".

ووفقا له، كان الكرملين يراقب تصرفات الغرب فى الدولة المجاورة، لذلك أضطر إلى اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية لتحييد التهديدات الموجهة ضد روسيا.

يذكر أنه فى 24 فبراير 2022 بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، وصفها الرئيس بوتين بأنها الهدف النهائى لتحرير دونباس وخلق الظروف التى تضمن أمن روسيا.