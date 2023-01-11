العالم اليوم - الحفر العربية السعودية توقع عقدا مع أرامكو بـ173 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 10:18 صباحاً - وقعت شركة الحفر العربية السعودية عقدا مع أرامكو مدته خمس سنوات وتزيد قيمته على 650 مليون ريال (173.10 مليون دولار)، بحسب بيان للبورصة الأربعاء.

وقالت شركة الحفر العربية، إنها ستقوم بتوفير منصة حفر بحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بأعمال حفر الآبار وتوفير الخدمات اللازمة في حقول المملكة البحرية متوقعة أن يسري العقد في الربع الثالث من السنة المالية 2023.

يذكر أن شركة الحفر تأسست عام 1964، وتم طرحها للتداول في البورصة السعودية العام الماضي، وهي تعمل في قطاع خدمات حفر آبار النفط البرية والبحرية، وتمتلك أسطولا من منصات حفر الآبار البرية والبحرية يبلغ حوالي 47 منصة، بحسب موقعها الإلكتروني.

أما شركة أرامكو فهي أكبر شركة لتصدير النفط في العالم، ومدرجة في البورصة السعودية، وتم تأسيسها في عام 1988، لكنها بدأت مشوارها كمشروع للتنقيب عن وإنتاج النفط في 1933، بحسب موقعها الرسمي.