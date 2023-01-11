العالم اليوم - "معادن" السعودية توقع اتفاقيات جديدة للتوسع محليا ودوليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 10:18 صباحاً - وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة قدراتها الاستكشافية والتعدينية داخل المملكة وخارجها، بحسب بيانات أرسلتها الشركة للسوق السعودي.

وتأتي الإعلان عن هذه الاتفاقيات في ظل اهتمام السعودية بتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، وذلك وفق رؤية المملكة 2030، حيث تقول المملكة إنها تمتلك مخزونات من المعادن غير المستغلة تقدر بقيمة 1.3 تريليون دولار.

وقالت معادن، إنها وقعت اتفاقية البنود الرئيسية للاستحواذ على 9.9 بالمئة من أسهم شركة "إيفانهو" الأميركية، مقابل 474 مليون ريال (126.4 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2023، وسيتم تمويلها من موارد الشركة.

وأضافت معادن، أنه سيتم تأسيس شركة جديدة في السعودية، مملوكة مناصفة بينها وبين "إيفانهو"، بغرض الاستكشاف وتطوير مشروعات التعدين في المملكة، باستخدام تقنية "التايفون" التي ستساعد في تسريع عمليات الاستكشاف، وتقليل مخاطرها وتكاليفها، وذلك للبحث عن احتمالية وجود معادن كبريتية تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة.

كما وقعت معادن اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.

وبحسب الاتفاقية، سوف تمتلك معادن 51 بالمئة من ملكية الشركة الجديدة، فيما يمتلك الصندوق 49 بالمئة، برأسمال أولي مدفوع 187.5 مليون ريال.

واتفقت معادن وصندوق الاستثمارات العامة، على أنه عند تطور أعمال الشركة الجديدة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فغنهما سيقومان بتمويل الشركة بمبلغ إضافي يصل إلى حوالي 11.95 مليار ريال، عن طريق زيادة رأس مالها، أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه، وسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة حوالي 6.1 مليار ريال، بحسب البيان.

وستركز استراتيجية الشركة الجديدة مبدئيا على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية.

اتفاقيات أخرى

- وقعت معادن اتفاقية شراكة مع "باريك للذهب تي 7 المحدودة" التابعة لشركة "باريك" للذهب، لتأسيس شركة مملوكة مناصفة بينهما، بهدف تسريع عملية استكشاف الموارد بما يتماشي مع استراتيجية العمل في منطقة "أم الدمار". وستسهم معادن بمبلغ 7.6 مليون دولار من مواردها الذاتية في أعمال الاستكشاف، وسيكون المقر الرئيسي للشركة الجديدة في السعودية.

- وقعت معادن اتفاقية شراكة مع شركة "باريك" للذهب ومقرها سنغافورة، لتأسيس شركة للاستكشاف والتنقيب في جنوب منطقة "جبل صايد"، حيث تمتلك معادن رخصة التنقيب في المنطقة، وستكون الشركة مناصفة بين الطرفين، ومقرها في السعودية.

- وقعت معادن عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاء مع شركة وورلي بارسونز العربية المحدودة وجيزا الدولية، بقيمة 278 مليون دولار، وذلك لبناء مشروع الفوسفات 3، المرحلة الأولى والذي سينتج 1.5 مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية. وسيتم بناء مجمع الإنتاج المتكامل في مدينتي وعد الشمال ورأس الخير للصناعات التعدينية.