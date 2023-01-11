العالم اليوم - إعجاب وتفاعل بما فعلته مكتبة بريطانية بكتاب الأمير هاري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 10:18 صباحاً - أثارت مكتبة بريطانية إعجابا وتفاعلا كبيرين بين البريطانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة عرضها كتاب الأمير هاري على واجهة المكتبة الزجاجية.

فقد عرض العاملون في مكتبة "بيرت" في سويندون كتاب الأمير هاري "سبير"، أي "الاحتياطي"، بجانب رواية للمؤلفة بيلا ماكي الذي يحمل عنوان "كيف تقتل عائلتك" في إيماءة لمزاعم الأمير هاري ضد العائلة المالكة.

وحظيت تغريدة مكتبة بيرت بالصورة لواجهة عرض الكتب بأكثر من 2316 إعادة تغريد، حتى ساعة إعداد الخبر، و877 تعليقا، بالإضافة إلى أكثر من 19400 إعجاب.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة واجهة عرض مكتبة بيرت، حيث يوجد الكتابين، تحت عنوان "كتابان.. هل يمكنك تحديد الاختلاف؟"

بينما وضعت مكتبة "الكتاب المفتوح" أو "ذي أوبن بوك" في ريتشموند جنوب غربي لندن، مذكرات الأمير هاري بجوار كتاب بعنوان "تاريخ الخيانة" لديارميد ماك كولوتش.

يشار إلى أن العديد من البريطانيين عبروا عن امتعاضهم مما ورد في مذكرات الأمير هاري، وشنت الصحف البريطانية حملة ضد الكتاب وما يحمله من اتهامات للعائلة المالكة البريطانية، خصوصا لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأمير الأمير وليام.

الأكثر مبيعا

أفاد ناشر مذكرات الأمير هاري بأن كتابه باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنغوين راندوم هاوس في بيان "دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا".

وأضاف "على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري (بوتر) الآخر".

وذكر الناشر أن هذا يستند إلى المبيعات البريطانية.

وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسميا الثلاثاء، إذ توجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من مذكرات تحتوي على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.