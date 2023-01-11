العالم اليوم - جرحى طعنا بسكين في محطة للقطارات بباريس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 10:18 صباحاً - أصيب عدة أشخاص، يوم الأربعاء، بجروح في هجوم بسكين في محطة " غار دي نور" بباريس، وفقا لمراسلة "دوت الخليج".

وتمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقال المهاجم في محطة "غار دي نور" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان على تويتر إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين.

ومحطة "غار دو نور" من أكثر محطات القطارات ازدحاما في أوروبا وتعد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمال أوروبا.

وأفادت إذاعة "فرانس إنفو" بأن الشرطة نجحت في تأمين المنطقة، وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد أصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

بينما نقلت وكالة رويترز عن قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية قولها إن الشرطة استخدمت مسدسا لإيقاف المهاجم.