اليابان تسجل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بكورونا خلال 40 يوما

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى اليابان إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 10 يناير الجارى وسط الموجة الثامنة من انتشار الفيروس التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الوباء فى يناير من عام 2020 بلغ 60 ألفا و411 شخصا حتى يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يعنى أن ما يقرب من سدس هذه الوفيات تم تسجيلها فى الفترة من 1 ديسمبر إلى 10 يناير الجارى. وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن عدد الوفيات الذى تم تسجيله حتى الآن فى شهر يناير جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3145 شخصا، وهو ما يفوق بوضوح المعدل الذى تم تسجيله فى الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أنه من بين 5825 شخصا من عدد الوفيات الذى تم تسجيله فى الفترة ما بين 7 ديسمبر و3 يناير -والذين تم تحديد أعمارهم وجنسهم- كان 17.1% فى السبعينيات من العمر و41.2% فى الثمانينيات و33.9% فى التسعينيات.

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