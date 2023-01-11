قمة أمريكا الشمالية.. تعهدات بتعزيز سلاسل التوريد وتنظيم الهجرة

جدة - نرمين السيد - تعهد قادة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بتعزيز التكامل الاقتصادى بين دولهم، ورفع إنتاج أشباه الموصلات، وكذلك تنظيم الهجرة على الحدود بين واشنطن ومكسيكو. كما وعد القادة الثلاثة أيضا بتقليل البصمة الكربونية لبلدانهم ومعالجة التضخم.





والتقى الرئيس الأمريكى "جو بايدن" ونظيره المكسيكى "أندريه مانويل لوبيز" ورئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" فى المكسيك، وتعهد القادة خلال "قمة أمريكا الشمالية الثلاثية" بتعزيز سلاسل التوريد بعد الاضطرابات التى تعرضت لها خلال جائحة كورونا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن جانبه، قال الرئيس المكسيكى، إن بلاده سوف تساعد الإدارة الأمريكية فى تضييق الخناق على تجارة مخدر الأفيون الذى تسبب فى آلاف الوفيات بالولايات المتحدة.

كذلك، قال "بايدن" فى مؤتمر صحفى مشترك: "نحن نعمل لأجل المستقبل لتعزيز التعاون فى سلاسل التوريد والمعادن الهامة، لذا يمكننا الاستمرار فى تسريع الجهود لبناء تكنولوجيا المستقبل فى أمريكا الشمالية".

كما دعا الرئيس المكسيكى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشكيل لجنة للاستيراد المتبادل لتقليل اعتماد أمريكا الشمالية على الدول الأخرى فى العالم.

وذكر البيت الأبيض أن الدول الثلاثة سوف تطور الممرات الشرعية للمهاجرين، وحث الرئيس المكسيكى نظيره الأمريكى على ممارسة الضغط على الكونجرس لتفعيل الإجراءات التى تكفل تنظيم وضع الهجرة لملايين المكسيكيين فى الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة إن أمريكا الشمالية سوف تبدأ فى أوائل العام الجارى تنظيم منتدى أشباه الموصلات لزيادة الاستثمار فى الصناعة الاستراتيجية ذات التقنية العالية التى تهيمن عليها آسيا.