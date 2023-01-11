اليابان تعلق على وقف الصين إصدار التأشيرات لمواطنيها

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو -خلال مؤتمر صحفى دورى نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنه من المؤسف للغاية أن تقيد الصين إصدار التأشيرات، مضيفًا أن طوكيو احتجت عبر القنوات الدبلوماسية.
وتوقفت الصين عن إصدار تأشيرات جديدة للمسافرين اليابانيين والكوريين الجنوبيين يوم أمس الثلاثاء، بعد أن قالت إنها سترد على الدول التى فرضت قيودًا أكثر صرامة على دخول الزائرين من الصين بسبب فيروس كورونا.
ومنذ أواخر العام الماضى، بدأت اليابان مؤقتًا فى تشديد الضوابط الحدودية على المسافرين من البر الرئيسى للصين، وسط موجة من حالات الإصابة المنتشرة بفيروس كورونا والمخاوف من ظهور نوع جديد من الفيروسات هناك.
وبعد أن أعادت بكين فتح حدودها وتخلت عن إجراءات الحجر الصحى يوم الأحد الماضي، عززت طوكيو ضوابطها الحدودية للمسافرين الذين بدأت رحلاتهم من الصين، مما يتطلب إثباتًا لاختبار كورونا سلبيًا يبدأ فى نفس اليوم.
ودافع كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى عن قرار الحكومة، قائلاً إن الإجراءات "خطوات مؤقتة تهدف إلى تجنب التدفق السريع" للمصابين إلى اليابان.
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