القاهرة الإخبارية: بايدن ينفى علمه بمحتوى وثائق سرية وجدت بمكتبه

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، "أهتم جديا بالوثائق السرية ولا أعرف مضمونها، مضيفا أن محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق، معرباً عن أمله فى أن تنتهى عملية الفحص هذه "قريباً".
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الوثائق التى وجدت فى مكتب بايدن اكتشفها محامو الرئيس الأمريكى الشخصيون فى مركز الدراسات فى الثانى من نوفمبر الماضى، وتضمنت عددًا صغيرًا من الوثائق التى تحمل علامة "سرى"، وجرى إخطار إدارة السجلات والمحفوظات، والأرشيف الوطنى، وذلك بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وبحسب قانون السجلات الرئاسية الأمريكى، يجب تسليم جميع الوثائق من إدارة الرئيس وموظفيه إلى الأرشيف الوطني.
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