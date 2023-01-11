القاهرة الإخبارية: الإكوادور تبلغ عن إصابة بشرية بـ إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة فى الإكوادور، أمس الثلاثاء إنها أبلغت عن أول حالة إصابة بشرية بانفلونزا الطيور، مشيرة إلى أنها لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، فى مقاطعة بوليفار، فى قلب جبال الإنديز.

وأضافت أن هذه الإصابة هى حالة نادرة من العدوى البشرية، وأنها تأتى بعد شهر من إعلان البلاد عن إصابة فى الحيوانات، كما أكدت أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أى حالات بشرية أخرى.

وتابعت الوزارة: "نفترض ان العدوى انتقلت عن طريق الاتصال المباشر مع الطيور الحاملة للفيروس".

وأكدت الحكومة أن استهلاك البيض ولحوم الدجاج لا يشكل خطرا على صحة الإنسان، كما أوصت بتعزيز تدابير "الأمن البيولوجى" وطلب المساعدة الطبية فى حالة ظهور أعراض الأنفلونزا.

وكانت الإكوادور أعلنت حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يومًا فى 30 نوفمبر الماضى بعد اكتشاف تفشى إنفلونزا الطيور فى مزارع الدواجن فى مقاطعة كوتوباكسى الواقعة على حدود بوليفار.

ويتكون قطاع الدواجن فى الإكوادور من 263 مليون دجاجة و 16 مليون دجاجة كل عام، تدر حوالى 1.8 مليار دولار، من أجل 300 ألف فرصة عمل.