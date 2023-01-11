جدة - نرمين السيد - وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تصريحات للمتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، قال فيها إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة أصبحا بحكم الأمر الواقع "طرفا غير مباشر" فى الصراع فى أوكرانيا.
وأضاف: "لقد أصبح الناتو والولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع طرفًا غير مباشر فى الصراع من خلال إغراق أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات والمعلومات الاستخباراتية؛ لذلك فإن مشاركتهما فى الصراع واضحة".
ونفى بسسكوف المزاعم القائلة إن تصريحات السلطات الروسية حول مشاركة الناتو فى الأزمة القائمة فى أوكرانيا قد تشجع الحلف على زيادة دعمه للنظام فى كييف.
وعلق على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، الذى أكد فيه أن التطورات الأوكرانية تشير إلى مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا وليس مواجهة بين موسكو وكييف، بقوله:"لقد وصف باتروشيف الوضع فعليًا".
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتهم أمريكا والناتو بالوقوف وراء الحرب فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.