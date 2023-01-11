روسيا تتهم أمريكا والناتو بالوقوف وراء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تصريحات للمتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، قال فيها إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة أصبحا بحكم الأمر الواقع "طرفا غير مباشر" فى الصراع فى أوكرانيا.

وأضاف: "لقد أصبح الناتو والولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع طرفًا غير مباشر فى الصراع من خلال إغراق أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات والمعلومات الاستخباراتية؛ لذلك فإن مشاركتهما فى الصراع واضحة".

ونفى بسسكوف المزاعم القائلة إن تصريحات السلطات الروسية حول مشاركة الناتو فى الأزمة القائمة فى أوكرانيا قد تشجع الحلف على زيادة دعمه للنظام فى كييف.

وعلق على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، الذى أكد فيه أن التطورات الأوكرانية تشير إلى مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا وليس مواجهة بين موسكو وكييف، بقوله:"لقد وصف باتروشيف الوضع فعليًا".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.