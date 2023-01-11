كندا تقرر شراء نظام دفاع صاروخى أمريكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال قمة قادة أمريكا الشمالية فى مكسيكو سيتى أمس الثلاثاء، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء جستن ترودو والرئيس الأمريكى جو بايدن.

وأصدر صدر مكتب رئيس الوزراء الكندى، بيانًا أفاد فيه بأن ترودو أبلغ بايدن اعتزام كندا شراء نظام صواريخ "أرض-جو" متقدم لأوكرانيا.

وقد أكدت وزارة الدفاع الكندية عملية الشراء فى بيان صحفى، أوضحت خلاله أن تبرع كندا بنظام الصواريخ سيساعد أوكرانيا على تعزيز أنظمة الدفاع الجوى الخاصة بها ضد الهجمات الجوية المدمرة على المواقع العسكرية والبنية التحتية المدنية الحيوية والمراكز السكانية.

وتتكلف عملية الشراء حوالى 406 ملايين دولار تأتى من بين 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا التى أعلن عنها ترودو فى نوفمبر 2022.