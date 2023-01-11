العالم اليوم - السعودية تبيع سندات بـ 10 مليارات دولار على 3 شرائح

انتم الان تتابعون خبر السعودية تبيع سندات بـ 10 مليارات دولار على 3 شرائح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 08:18 صباحاً - باعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.

وانخفض تسعير الشرائح الثلاث للسندات عن السعر الاسترشادي الذي ظهر في وقت سابق اليوم مع إقبال المستثمرين. وتجاوز دفتر الطلبيات 35 مليار دولار قبل الإغلاق.

وذكرت وثيقة من أحد البنوك أن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات عند 110 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، والشريحة لأجل 10.5 سنة بما قيمته 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 بالمئة.

وقال جاستن ألكساندر مدير شركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج لدى جلوبال سورس بارتنرز "توقيت (الإصدار) مفاجئ بعض الشيء، بالنظر إلى الفائض والمؤشرات على أن سندات أكتوبر تمول استحقاقات 2023 مسبقا".

وأضاف "لكن يبدو أن ذلك ينطوي على استغلال الفرص بالنظر إلى انخفاض متواضع في العائدات من أحدث ذروة، والتي كانت للأسف في وقت قريب من إصدار أكتوبر".

وباعت المملكة صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار في أكتوبر، والتي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.

وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس انترناشونال وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك وشركة الأهلي كابيتال للمشاركة في الإصدار.

واستفاد عدد من المصدرين بالخليج من تحسن المعنويات لدخول الأسواق هذا العام واجتذبوا دفاتر اكتتاب قوية.