رفع الدعم عن حليب الأطفال فى لبنان.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - أعلن ذلك وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال بـ لبنان، الدكتور فراس الأبيض فى تصريحات له، مشددًا على ضرورة تطبيق هذا القرار لتأمين الحليب للأطفال وليس للتجار الذين يستغلون هذا الدعم ويعمدون إلى تهريب الحليب وبيعه فى السوق السوداء.

وأضاف أنه اتجه منذ توليه الوزارة إلى وضع حد للفوضى التى عمت سوق الدواء والحليب منذ بدء الأزمة المالية، مشيرا إلى أن حليب الأطفال ليس كالدواء ولا يمكن تتبع حركته لأن ليس على علبه مدون عليها كود مخصص، كما أن شراءه لا يحتاج إلى وصفة طبية ما يسهل شراء كميات كبيرة منه من دون حسيب أو رقيب.

وتابع أن الوزارة لاحظت أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم التى يتم استيرادها والتى تفوق حاجة البلد تختفى من السوق بعد وقت قليل من وصولها.

وقال الأبيض إن شركات مستوردة أبلغت الوزارة استعدادها لتأمين حليب الأطفال بكميات كبيرة بعد رفع الدعم.

ولفت وزير الصحة العامة اللبنانى إلى أن الهدف الأساسى من استراتيجية الوزارة فى موضوع الدواء يكمن فى ترشيد الدعم من خلال وضع نظام واضح يؤمن بالمال المتوافر شراء الدواء المطلوب للمرضى من دون أى تقصير.