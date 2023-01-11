«القاهرة الإخبارية»: مقتل 18 شخصا فى بيرو.. والسلطات تعلن حظر التجوال

جدة - نرمين السيد - أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" نبأً بإعلان بيرو، فرض حظر التجوال، أمس الثلاثاء، فى منطقة بونو الجنوبية فى محاولة لقمع الاحتجاجات العنيفة، بعد يوم من مقتل 18 شخصا فى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.





ووفقًا لموقع "فرانس 24"، قال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، إن حظر التجول ليلا لمدة ثلاثة أيام سوف يستمر من 8:00 مساء إلى 4:00 صباحا.

يأتى ذلك بعد بعد الأحداث المميتة الاثنين الماضى، عندما حاولت مجموعة من حوالى 2000 شخص اقتحام المطار فى مدينة جولياكا، الواقعة على بعد 1300 كيلومتر جنوب ليما، فى بونو.

واندلعت احتجاجات عنيفة فى بيرو منذ السابع من ديسمبر، عندما أُطيح بالرئيس اليسارى للبلاد، بيدرو كاستيلو، واعتقل بعد محاولته حل الكونجرس فى محاولة لتجنب المساءلة بشأن مزاعم الفساد.

وأثارت إقالته من منصبه أيامًا من الاحتجاجات على مستوى البلاد، والتى خلفت ما لا يقل عن 47 قتيلاً حتى الآن. ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن كاستيلو الذى يقضى 18 شهرًا فى الحبس الاحتياطى.

قالت الرئيسة دينا بولوارت، التى خلفت كاستيلو، إنها اقترحت بالفعل تقديم الانتخابات فى الكونجرس.

وقال بولوارت يوم الاثنين "الشيء الوحيد فى يدى هو تقديم الانتخابات وقد اقترحنا ذلك بالفعل." "أثناء السلام، يمكن تحقيق أى شيء، لكن فى خضم العنف والفوضى يصبح الأمر أكثر صعوبة".

وأعرب أوتارولا عن أسفه لوفيات الضحايا وأعلن أن الحكومة "أعلنت يوم حداد وطنى ورفع العلم فى نصف الصارى يوم الأربعاء 11 يناير تكريما واحتراما للذين سقطوا فى هذا الوضع المأساوى".