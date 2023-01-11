القاهرة الإخبارية: التحقيق مع 1000متظاهر قاموا بأعمال نهب فى البرازيل

ودعا المتظاهرون فى المعسكر إلى انقلاب عسكرى لإلغاء انتخابات أكتوبر التى فاز فيها فيها الرئيس اليسارى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق ضئيل على سابقه، جايير بولسونارو، الذى قدم اقتراحات لا أساس لها من تزوير الانتخابات.
وفى السياق ذاته، ذكرت وكالة "رويترز" وفقًا لمصدر لها، أن قاضيا بالمحكمة العليا أمر بالقبض على رئيس الأمن العام بالعاصمة برازيليا يوم الثلاثاء بعد أن شن أنصار الرئيس اليمينى السابق جاير بولسونارو هياجا فى مبان حكومية.
أمر قاضى المحكمة العليا، ألكسندر دى مورايس، باعتقال أندرسون توريس، الذى كان وزير العدل فى ولاية بولسونارو قبل أن يتولى هذا الشهر منصب رئيس الأمن العام فى برازيليا، حيث قام آلاف المحتجين بتخريب المحكمة العليا والكونجرس والمكاتب الرئاسية يوم الأحد. ولم يتضح على الفور ماهية الاتهامات.
وتعهد مورايس، الذى يدير تحقيقات فى التظاهرات "المناهضة للديمقراطية"، فى خطاب ألقاه أمس الثلاثاء بمحاربة "الإرهابيين" الذين دعوا إلى الانقلاب.
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