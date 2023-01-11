أجهزة التدفئة تقتل 17 شخصا فى الجزائر خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بسبب الاختناق بغاز أحادى أكسيد الكربون المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وهى أثقل حصيلة تم تسجيلها خلال يوم واحد فقط جراء الاختناق.
وجددت الحماية المدنية الجزائرية، فى بيان، دعواتها إلى المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من مخاطر ما وصفته بـ "القاتل الصامت".
وكانت ولاية المسيلة، الواقعة شرق الجزائر، قد سجلت أثقل حصيلة بمقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة، فيما شهدت ولاية سطيف الواقعة شمال شرق البلاد مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، فضلا عن مقتل شخصين من ولاية مستغانم.
وتم إنقاذ 25 آخرين من موت محقق بسبب تسرب غاز أحادى أكسيد الكربون.
وشددت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية تحذيراتها من مخاطر هذا الغاز المسؤول عن عدة وفيات؛ لكونه لا لون ولا رائحة له، داعية إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية لأجل التقليل من هذا النوع من الحوادث.
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