مراسل «القاهرة الإخبارية» فى واشنطن: الوثائق المسربة ستسبب أزمة لبايدن

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل القاهرة الإخبارية فى واشنطن، إن الوثائق العشر التى عثر عليها بخزينة مغلقة بمكتب الرئيس الأمريكى جو بايدن، ربما تشكل مشكلة كبيرة بالفعل لبايدن، «فلماذا يحتفظ بهذه الوثائق هو ونائبه».





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا المساء» الذى يقدمه الإعلامى تامر حنفى على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الأمريكى يمنع نائب الرئيس من الاطلاع على الوثائق السرية، وهنا يتقاسم معه المسؤولية الرئيس الأسبق أوباما، فلماذا وقعت هذه الوثائق فى يد بايدن ولماذا احتفظ بها، واليوم تم الإعلان عن أن 10 من هذه الوثائق تضم معلومات تخص إيران وأوكرانيا.

وتابع: « وما زالت عمليات الفحص جارية بوزارة العدل الأمريكية، وربما لم يعلن عن محتوى هذه الوثائق بالتحديد لسريتها، ولكن سيتسرب منها شيء، وكان هناك حديث عن أن 10 من هذه الوثائق يخص إيران وأوكرانيا».

وأكد: «الأمر الوحيد الإيجابى فى هذه القصة أنه بمجرد أن عثر محامى بايدن على هذه الوثائق أثناء إخلاء مكتب بايدن، اتصل على الفور بالسلطات فى البيت الأبيض وأخبرهم بالوثائق لتسليمها للبيت الأبيض أى أنه لم يجرى التكتم على الموضوع».