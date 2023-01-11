برلمانى سابق ببرلين للقاهرة الإخبارية: الأحزاب الألمانية تضغط لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال جمال قارصلى، البرلمانى السابق من برلين، إن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إلى أوكرانيا، اليوم، تعد دلالة واضحة على الدعم الألمانى لأوكرانيا حتى استعادة كل أراضيه.





وأضاف «قارصلى» خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية» أن حزب الخضر الألمانى تحديدًا، وكل الأحزاب الألمانية تضغط على المستشار الألمانى شولتز لإسراع إيصال الأسلحة إلى الجانب الأوكرانى لمواجهة الهجمات الروسية الشرسة. وأوضح أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم، تعد إشارة واضحة للموقف الصلب والداعم من الجانب الألمانى لأوكرانيا. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى وقت سابق، بأن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أجرت زيارة مفاجئة لأوكرانيا، كما وعدت بتقديم بلادها لأسلحة إلى كييف، وتعهدت الوزيرة، بدعم انضمام «كييف» إلى الاتحاد الأوروبى.

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