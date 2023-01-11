العالم اليوم - قصف روسي لخاركيف بعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية

انتم الان تتابعون خبر قصف روسي لخاركيف بعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 12:16 صباحاً - استهدف قصف روسي مساء الثلاثاء خاركيف، كما أعلن الحاكم الإقليمي، بعد ساعات قليلة من الزيارة غير المتوقعة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى هذه المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال أوليغ سينوغوبوف على تلغرام "ابقوا في الملاجئ! المحتلون يقصفون مرة جديدة!". وسمع مراسل لوكالة فرانس برس صوت العديد من الانفجارات في مدينة خاركيف.

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