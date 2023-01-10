أعلى من المتوسط التاريخي.. "إكسترا نيوز" ترصد خسائر أوروبا من أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن وباء كورونا ساهم فى الحد من المنافسة على شحنات الغاز، مشيرة إلى وجود توقعات بانخفاض استهلاك الطاقة فى أوروبا بنحو 16%.

وأشارت إلى أن أسعار الغاز لا تزال أعلى من المتوسط التاريخى، وأن أوروبا تستهدف تأمين إمدادات الغاز لموسم الشتاء المقبل.

ولفتت القناة إلى أن ألمانيا تعتزم افتتاح 3 محطات تخزين للغاز المسال.