أعلى من المتوسط التاريخي.. "إكسترا نيوز" ترصد خسائر أوروبا من أزمة الطاقة

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن وباء كورونا ساهم فى الحد من المنافسة على شحنات الغاز، مشيرة إلى وجود توقعات بانخفاض استهلاك الطاقة فى أوروبا بنحو 16%.
وأشارت إلى أن أسعار الغاز لا تزال أعلى من المتوسط التاريخى، وأن أوروبا تستهدف تأمين إمدادات الغاز لموسم الشتاء المقبل.
ولفتت القناة إلى أن ألمانيا تعتزم افتتاح 3 محطات تخزين للغاز المسال.
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