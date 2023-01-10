محلل لـ القاهرة الإخبارية: بريطانيا لن تقدر على الاستمرار فى دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الموقف البريطانى أو موقف حكومة سوناك، حتى عندما كان وزيرا للمالية وقبل أن يصبح رئيسا للوزراء، وعد أوكرانيا بدعم يفوق 4 مليارات جنيه إسترلينى، وهو ما يشير إلى مدى إيمان ريشى سوناك بشكل شخصى بقضية دعم أوكرانيا ضد حربها ضد روسيا».

وتابع: «أما فيما يتعلق بتبعية بريطانيا لأمريكا فهذا واضح فى الحروب الأمريكية السابقة فى دول أخرى وليس فى أوكرانيا فقط، وهى ليست تبعية بريطانيا فقط، وإنما هى تبعية الاتحاد الأوروبى باستثناء بعض الدول التى بدأت تنشق عن هذا القرار نظرا للضغوط الاقتصادية التى تعانيها دول الاتحاد الأوروبى بشكل عام».

واستطرد: «زيارة سوناك الأخيرة لأوكرانيا وعد فيها باستمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا، ووعد بدعم يفوق 2 مليار جنيه إسترلينى، لكن حتى الآن ربما لم يعلن هل تم بالفعل اعتماد هذا الدعم أم لا، لأنه لم يكن هناك أى تصريحات إضافية بعد زيارته لأوكرانيا؛ نظرا لما تواجهه بريطانيا الآن من أزمة اقتصادية وتضخم وإضرابات ومشاكل جمة يعانيها الشعب البريطانى».