خبير لـ القاهرة الإخبارية: تصعيد جديد للحرب التجارية بين واشنطن وبكين

وقال الدكتور أحمد طرطار، الخبير الاقتصادى، من الجزائر، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تجعل كليهما يستهدف السيطرة الكاملة على الاقتصاد الدولى بصورة عامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب، الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المعادن تعد من أهم موارد الصين، إذ تعتمد معظم الصناعات الصينية عليها بجانب اليد العاملة الرخيصة، وهذا ما دعا معظم الاقتصاديات الكبرى للانتقال إلى الصين.
وأوضح «طرطار» أن التحكم فى المعادن يؤدى للتحكم فى العديد من الصناعات، وبالتالى يعطى الصين أفضلية تجارية مستقبلًا.
وتابع أن المعادن النادرة تستخدم فى الجانب الجديد من الاقتصاد كالرقائق والشرائح الإلكترونية التى تعد ضمن المنافسة الكبيرة بين الدول العظمى اقتصاديًا.
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