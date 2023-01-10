خبير لـ «القاهرة الإخبارية»: علاقة الاتحاد الأوروبى بالناتو استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن علاقة الاتحاد الأوروبى بحلف الأطلسى «الناتو» تعود إلى تسعينيات القرن الماضى، وهو تعاون استراتيجى يدعم أى قوة أوروبية لها تدخل فى مكان ما فى العالم.

وأوضح «قيراطة» أن الرئيس ماكرون كان قد وصف الحلف بـ«عديم الدور الإقليمي»، وعليه تم تكوين قوة أوروبية من 5 آلاف مقاتل للدفاع عن أى دولة داخل الاتحاد الأوروبى إذا ما كان هناك خطر داهم، وكانت تلك القوة بمعزل عن حلف شمال الأطلسى.

وتابع أن هناك مخاطر تستهدف القارة العجوز، وعلى دولها أن تكون جاهزة بكل الإمكانيات لتكون حاجز صد لأى مخاطر تحيق بها.

واستطرد أن هناك نوعًا من الانسجام والتعاون بين الأطلسى والولايات المتحدة الأمريكية لتدعيم أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة الهجومية لصد الهجمات الروسية.