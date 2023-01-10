جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية فى فرنسا، إن اثنين من كل ثلاثة من الفرنسيين يعترضون على مشروع قانون رفع سن التقاعد رغم أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مصمم على هذا التغيير.





وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «ماكرون يريد تغيير قانون التقاعد لأن هذا يتسبب بصورة كبيرة فى خسائر للميزانية العامة للدولة الفرنسية، ولهذا السبب كان هناك جلسة عاصفة منذ قليل بالبرلمان الفرنسى، وكانت هناك جولات وخطابات متشددة من جانب لوبان رئيس الكتلة أقصى اليمين، وكذلك اليسار الذى يتهم الحكومة الفرنسية بالعمل لصالح الأغنياء». وتابع مراسل القاهرة الإخبارية فى فرنسا: «مشروع القانون سيعلن عن تفاصيله وخطوطه العريضة بعد دقائق من الآن خلال مؤتمر صحفى تنظمه رئيسة الوزراء وسيكون برفقتها وزير العمل ووزير الاقتصاد، لطرح هذا المشروع الذى يبدو أنه يحرك الجميع من نقابات واتحادات عمالية، وربما سيحرك الشارع الفرنسي».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: ماكرون مصر على قانون رفع سن التقاعد رغم الرفض الشعبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.