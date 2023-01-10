مراسل القاهرة الإخبارية: كلمة الرئيس المكسيكى كانت صادمة لنظيره الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، إن كلمة الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز، الذى انتقد خلالها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال ملف الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الدولتين كانت صادمة للرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى قام بدوره بالرد عليها قائلًا إن مسؤولية الولايات المتحدة ليست مقتصرة على الداخل الأمريكى فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى حدود العالم أجمع.





وأضاف «جبر» أن التاريخ فيما بين الولايات المتحدة والمكسيك به العديد من نقاط الخلاف مثل ضبط الحدود وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر. وأوضح أن تصريحات الرئيسين اتفقت على أن يكون هناك حلول غير تقليدية لإيقاف الهجرة غير الشرعية على الحدود ما بين المكسيك والولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة ستقوم بتهجير 30 ألف مهاجر غير شرعى شهريا، وتقترح أن يذهبوا إلى المكسيك ويتم توطينهم فيها، وهو ما ترفضه المكسيك بشدة، إذ إنها لا تمتلك الإمكانيات لذلك.

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