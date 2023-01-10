القاهرة الإخبارية: أرمينيا ترفض استضافة مناورات عسكرية روسية

جدة - نرمين السيد - ويعكس إعلان رئيس الوزراء الأرمينى، اليوم الثلاثاء، التوترات المتزايدة بين أرمينيا وموسكو، إذ انتقد "باشينيان" مرارًا قوات حفظ السلام الروسية لفشلها فى تأمين العبور الحر على طول ممر يربط بين أرمينيا وإقليم ناجورنو قره باخ الانفصالى.

وأغلق نشطاء أذريون الممر منذ الشهر الماضى، واعتبرته أرمينيا حصارًا فى محاولة من جانب أذربيجان لبسط سيطرتها على الإقليم.

ويقول "باشينيان" إن أرمينيا تعتبر التدريبات العسكرية المخطط لها بموجب منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تهيمن عليها موسكو، لهذا العام، "غير مناسبة فى الوضع الحالى". وأضاف "على الأقل هذا العام، لن تتم هذه التدريبات".

ويقع إقليم ناجورنو قره باخ، داخل أذربيجان لكنه كان تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية المدعومة من يريفان منذ انتهاء الحرب الانفصالية هناك عام 1994، ولم يترك هذا الصراع الإقليم نفسه فحسب فى أيدى أرمينيا، بل ترك أجزاء كبيرة من الأراضى المحيطة أيضًا.