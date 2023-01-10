العالم اليوم - أبل تبدأ إنتاج الكتب الصوتية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر أبل تبدأ إنتاج الكتب الصوتية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 09:22 مساءً - يسعى متجر الكتب الرقمية آبل بوكس لإنتاج نسخة مسموعة من كتب منشورة بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تستبدل الصوت البشري بآخر آلي.

خطوة آبل قوبلت باعتراض كبير من قبل المعلقين الصوتيين بعد أن باتت التكنولوجيا تهدد مصدر رزقهم.

إذ طوّر متجر الكتب الرقمية "آبل بوكس" حتى الآن أربعة أصوات رواة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في إنتاج نسخة مسموعة من كتب رومانسية وخيالية، بالإضافة إلى الكتب الواقعية وكتب تطوير الذات.

آبل بررت خطوتها بأن إنتاج كتاب مسموع بصوت بشري يستغرق أسابيع ويكلف الناشر آلاف الدولارات.

خطوة آبل عرضتها لانتقادات ويتوقع أن تثير خطوتها رفضا مطلقا من قبل المعلقين الصوتيين.

خبراء قالوا إن أبل استغلت شعبية الكتب المسموعة التي تنامت السنوات الماضية .

حيث قفزت مبيعاتها العام الماضي إلى 25 بالمئة لتصل قيمة أرباح هذا القطاع إلى أكثر من مليار دولار..

ويتوقع القائمون على شركات الكتب الصوتية أن تصل أرباح هذا القطاع لأكثر من خمسة وثلاثين مليار دولار بحلول ألفين وثلاثين.

وفي هذا الإطار قال الراوي والمعلق الصوتي، سمعان فرزلي، لـ"دوت الخليج":