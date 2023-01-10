العالم اليوم - "خليجي 25".. البحرين تنتصر على قطر والعين على اللقب

انتم الان تتابعون خبر "خليجي 25".. البحرين تنتصر على قطر والعين على اللقب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 09:22 مساءً - قدم منتخب البحرين أوراق اعتماده كمرشح رئيسي لتحقيق لقب "خليجي 25"، بتحقيقه الانتصار الثاني في البطولة، وهذه المرة على منتخب قطر.

ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة "خليجي 25" المقامة في البصرة، حقق "الأحمر" البحريني انتصارا دراماتيكيا على منتخب قطر، بنتيجة 2-1، ليصبح المنتخب الوحيد في البطولة الذي يسجل 6 نقاط كاملة بعد جولتين.

وتقدم المنتخب القطري برأسية أحمد علاء الدين في الدقيقة 34، لكن "أحمر" البحرين سجل عودة قوية ومستحقة بالشوط الثاني.

وسجل البحرين هدف التعادل بفضل هدف اللاعب القطري محمد وعد في مرماه، بالدقيقة 72، قبل أن يعود وعد ويهدي ركلة جزاء للبحرين، بلمسة يد، في الدقيقة 89، سجلها بنجاح عبدالله يوسف هلال.

وتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية، وسيحتاج لتعادل فقط أمام الكويت، بالجولة الأخيرة، للتأهل إلى نصف النهائي.

وتتنافس منتخبات قطر (3 نقاط) والكويت (3 نقاط) والإمارات (0 نقاط) على المركز الثاني.