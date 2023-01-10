رواندا تنتخب رئيساً جديداً لمجلس الشيوخ

رواندا تنتخب رئيساً جديداً لمجلس الشيوخانتخب أعضاء مجلس الشيوخ الرواندي اليوم الثلاثاء، فرانسوا كزافيي كاليندا، رئيسا جديدا للمجلس خلفا لأوغستين إياموريمي، الذي استقال مؤخرا من منصبه لدواع صحية.

وبحسب الإعلام الرواندي، فقد جرى انتخاب كاليندا، البالغ من العمر 60 سنة، لرئاسة مجلس الشيوخ بالإجماع (26 صوتا)، وذلك بعد انسحاب منافسته أدري أوميوير.

وقال كاليندا، وهو عضو سابق في الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا، في كلمة له بالمناسبة: "أود أن أعرب عن شكري لزملائي أعضاء مجلس الشيوخ على ثقتهم في شخصي من أجل قيادتهم كرئيس للمجلس".. مؤكدا عزمه على "التعاون مع كافة الأعضاء من أجل خدمة مصالح الروانديين".

وأدى كاليندا، اليوم، اليمين الدستورية قبيل إجراء انتخابات رئاسة المجلس.

الجدير ذكره أن مجلس الشيوخ في رواندا يتألف من 26 عضوا فقط ينتخبون أو يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.