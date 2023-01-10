”ديلى ميل”: البريطانيون يطالبون الحكومة بتمويل القطاع الصحى بدلا من أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:33 مساءً - انتقد قراء صحيفة Daily Mail، قرار الحكومة البريطانية، إمداد قوات أوكرانيا بدبابات Challenger 2، بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، مطالبين الحكومة بتمويل القطاع الصحي في البلاد بدلا من ذلك.

وأشار المعلقون إلى أن الحكومة البريطانية تولي اهتماما كبيرا بتمويل كييف وإمدادها بالأسلحة، متناسية المشاكل التي يعاني منها الشعب البريطاني.

وكتب أحد المعلقين البريطانيين، قائلا: "يجب أن يكون لدافعي الضرائب رأي في وجهات إنفاق أموالهم".

وأضاف آخر: " الحكومة أعدت بئرا بلا قاع لتمويل المهاجرين الأوكرانيين والحروب، ولم تخصص شيئا للشعب البريطاني"، وعلق آخر: "طالما أن الحكومة البريطانية تمتلك هذه المبالغ الهائلة، فلتموّل القطاع الصحي، وتطوره ليكون الأفضل في العالم"، وكتب آخر: " في الوقت الذي تتداعى فيه البنية التحتية البريطانية، تنفق حكومتنا الملايين من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لإمداد أوكرانيا بالدبابات، وهي تدرك أن كييف لن تعيد هذه الأموال... يا سيد سوناك (رئيس الوزراء) تذكر ذلك عندما تمرض المرة المقبلة وتحتاج لتلقي العلاج".

وتابع مواطن بريطانى آخر: " في المرة المقبلة، اسألوا دافعي الضرائب قبل إنفاق أموالهم على كييف"، وكتب آخر: " على الحكومة البريطانية تنفيذ أوامر الولايات المتحدة، فواشنطن تصدر أوامرها وحكومتنا تحدد الكمية، ونظرا لكثرة هذه الأوامر سيضطر السيد سوناك لتعيين آلاف المستشارين وموظفي الخدمات اللوجستية لخدمة الولايات المتحدة في أوكرانيا".