مالاوى تستنجد بالمجتمع الدولى.. الكوليرا تتفشي بسرعة كبيرة بين المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:33 مساءً - وجهت حكومة مالاوى نداءً للحصول على الدعم للمساعدة في مكافحة تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص حتى الآن.

وقالت الحكومة في بيان لها اليوم، إن تفشي الكوليرا في مالاوي أصبح حالة وبائية تستدعي تقديم يد العون من المجتمع الدولي لدعم الإمدادات الطبية ومرافق الصرف الصحي بالمدارس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في مالاوي عن ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا إلى 704 حالات وفاة و21 ألف مصاب ودعت المواطنين إلى التوجه لمراكز مكافحة الكوليرا بمجرد شعورهم بأعراض الإصابة بها.

ودعت وزارة الصحة، بحسب بيان صدر الاثنين، المواطنين إلى التوجه لمراكز مكافحة الكوليرا بمجرد شعورهم بأعراض الإصابة بها، مشددا على أن تفشي الكوليرا في مالاوي صار يشكل حالة وبائية تستدعي تقديم يد العون من المجتمع الدولي.

وكانت مؤشرات اندلاع وباء الكوليرا قد ظهرت في مارس من العام 2022 في عدد محدود من مناطق مالاوي، لكن بحلول العام الجديد 2023 تأكد لمسئولي الصحة في مالاوي أن دائرة الإصابة قد اتسعت لتشمل 29 إقليميا في البلاد وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى تشكيل فريق دعم عاجل لإيصال الأمصال والمواد الطبية اللازمة لدعم جهود أجهزة الصحة المالاوية.