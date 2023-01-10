«القاهرة الإخبارية» توضح سبب الإقبال على التخلى عن الجنسية البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير إن 868 بريطانيا تقدموا بطلبات لتسليم جوازات سفرهم خلال 2021، ونحو 6500 بريطانى قدموا طلبات للتخلى عن جنسياتهم منذ عام 2011.

وأضاف: «قيود الجنسية المزدوجة أبرز دوافع البريطانيين للتخلى عن جنسياتهم، وكذلك تنامى رغبة البريطانيين فى التمتع بحقوق حاملى جنسيات الاتحاد الأوروبى».

وتابع: «عدد البريطانيين راغبى التخلى عن جنسياتهم ارتفع منذ قرار البريكست، كما أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية دفعت البريطانيين للتخلى عن جنسياتهم، وكذلك زيادة فواتير الطاقة وهبوط مستويات المعيشة زادت من أعباء البريطانيين».

واستطرد: «هناك توقعات بانخفاض دخل العائلات بنسبة 7% لمواكبة ارتفاع الأسعار فى بريطانيا، كما أن صندوق النقد الدولى أعن انتقاده للميزانية المصغرة لوزير الخزانة البريطانى، وتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم ليبلغ 11.3% فى المملكة المتحدة».