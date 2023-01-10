باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تحتاج إلى تنسيق لمواجهة تهديدات روسيا

جدة - نرمين السيد - قال قسطنطين جريدين، باحث فى العلاقات الدولية، إن الدول الأوروبية فى الشهور الأخيرة كانت تبحث عن طرق لتعزيز الأمن المحلى والدولى، فى القارة الأوروبية دون التنسيق مع الولايات المتحدة التى تهتم أيضا بالأمن فى القارة.





وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية» أن هناك احتياج لتنسيق الدول الأوروبية فيما بينها، دون التنسيق مع باقى دول الناتو مثل الولايات المتحدة وكندا، وأهم تهديد للأمن الأوروبى أن هناك تهديدات روسية نووية وكذلك تلميحات المسؤولين الروس أن أوروبا تورطت فى الأزمة الروسية الأوكرانية. وتابع أن هناك تهديدات بضربات محتملة إلى المدن الأوروبية التى أشار إليها الرئيس الروسى بوتين فى عدة خطابات سابقة، لذلك احتاجت أوروبا إلى تنسيق أفضل للرد على هذه التهديدات والتحديات الأمنية. واستطرد: «نتمنى أن التصريحات التى تأتى من مسؤولين روس من مختلف المستويات أن تكون مجرد تصريحات، وكذلك العالم كله يأمل ذلك نظرا لتجهيزات العسكرية الروسية لاستمرار التعبئة العامة فى روسيا، وتجنيد مواطنين روس للجيش وهناك العديد من الدلائل أن الحرف فى أوكرانيا ستستمر كحرب تقليدية، ولن تتحول إلى المرحلة النووية أو الكيماوية».

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