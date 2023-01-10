العالم اليوم - فيديو يكشف ملابسات حادث كبير تسببت به "تسلا" ذاتية القيادة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:26 مساءً - نشرت السلطات فيديو يوضح الحادث المروري الكبير في الولايات المتحدة، الذي تسببت به سيارة تسلا "ذاتية القيادة" قبل أسبوعين.

وكانت سيارة كهربائية من نوع تسلا قد تعطلت بشكل غير متوقع، داخل نفق "باي" المزدحم، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، مما أدى إلى تكدس 8 سيارات الشهر الماضي.

الحادث أدى لإصابة 9 أشخاص، وفقا لتقرير دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا.

وانتشر الثلاثاء فيديو كاميرا المراقبة داخل النفق، والذي أظهر سيارة تسلا وهي تغير حارتها وتتباطأ حتى تتوقف، وسط الشارع المزدحم.

بعدها اضطر عدد من السائقين للتوقف خلفها بسرعة، لكن البعض الآخر خلفهم لم يستطع التوقف، فوقع حادث الاصطدام الكبير.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في تقريرها، إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت "القيادة الذاتية الكاملة" نشطة وقت وقوع الحادث.