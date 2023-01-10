تعرف على الإصدار الجديد من فئات العملة الأردنية .. صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:13 مساءً - دوت الخليج :- نشر البنك المركزي الأردني اليوم السبت الموافق 7/1/2023 على موقعه الإلكتروني صوراً لباقي فئات أوراق النقد الأردني/الإصدار الخامس (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير وخمسة دنانير) التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع والتي تم الإعلان مسبقا عن أوصافها ومواصفاتها في نظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الاصالة والحداثة والمعاصرة، ويتضمن الإصدار الجديد احدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد واطالة عمرها في التداول نظرا لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني وظهور الحاجة الى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، وبهذا الصدد يؤكد البنك المركزي الأردني أن هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) الا بعد طرحها جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية (الإصدار الرابع) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة من قبل البنك المركزي الأردني، ويستثنى من ذلك فئة الدينار التي تم طرحها بالتداول بتاريخ 26/12/2022 جنبا الى جنب مع فئة الدينار من الإصدار الرابع. فئات الأوراق النقدية/الإصدار الخامس وفقاً لنظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022:

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