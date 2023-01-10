عاجل.. القاهرة الإخبارية: البنتاجون يعتزم تدريب قوات أوكرانية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضح "البنتاجون"، أنه سيتم تدريب الأوكرانيين على أنظمة باتريوت. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إسقاط 3 طائرات أوكرانية فى منطقة دونيتسك، مضيفة أن قواتها تمكنت من تدمير 10 طائرات أوكرانية بدون طيار. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 20 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك.

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