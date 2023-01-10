خبير اقتصادى لـ«إكسترا نيوز»: 2023 عام الصمود فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن العالم يصل إلى عام 2023 ونستطيع أن نطلق عليه عام الصمود، وبعد نحو عشرة أشهر من الأزمة الروسية الأوكرانية خلال 2022، كانت البداية هى التعامل قصير الأجل من كل الأطراف؛ بحلول وقتيه وإجراءات وقتية، لكن مع بداية 2023 بدا واضحا أن هذه الأزمة ستستمر تبعاتها لفترة، وهو الأمر الذى يدفع العالم للبحث عن توافق حول تلك الأزمة وامتصاصها على المدى المتوسط.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد العالمى الذى يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضى ارتبط لسنوات طويلة؛ لأن يكون اقتصاد القطب الواحد هو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وفى السنوات الأخيرة مع نمو شديد بظهور أقطاب جديدة ونجاحات اقتصادية كبيرة لروسيا، أصبح واضحا أن ميلاد نظام دولى جديد يتعرض لمسألة ولادة متعسرة. وتابع أن قوى القطب الواحد ترفض هذا النظام ومستعدة أن تتحمل الآلام لتغييره، كما أن الجميع يراهن على خيار الصمود بالوضع الاقتصادى الحالى حتى يتم إنهاك الآخر فينتصر فى هذا الصراع.

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