العالم اليوم - فواتير التدفئة والكهرباء تدفع متحف إيطالي لاتخاذ إجراء غريب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 07:24 مساءً - أعلن متحف أوفيزي في فلورنسا، الثلاثاء، عن رفع سعر تذكرة الدخول إليه، لتغطية الارتفاع الذي تشهده فواتير التدفئة والكهرباء.

وبين الأول من مارس و30 نوفمبر، وهي الفترة التي تُعد موسم الذروة، سيرتفع سعر تذكرة الدخول إلى متحف التماثيل واللوحات من 20 إلى 25 يورو.

ومن شأن هذا الأجراء الذي "سيتكبد تكاليفه خصوصاً السياح الأجانب"، أن يساهم في "مواجهة الارتفاع في التكاليف بقطاعي الطاقة والبناء"، على ما ذكرت إدارة المتحف في بيان.

من جانب آخر، أُقرت تذكرة منخفضة السعر (19 يورو) لمَن يرغب في زيارة المتحف في الفترة الصباحية قبل الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

ولم تشهد الأسعار الأخرى (للزيارات خارج موسم الذروة أو الاشتراكات) بالإضافة إلى تكلفة الدخول إلى أماكن أخرى تابعة لأوفيزي، أي تغييرات.

ورحّب وزير الثقافة بالقرار الذي وصفه بـ"العادل".

وقال جينارو سانجوليانو، المعارض للدخول مجاناً إلى المتاحف، "ينبغي أن نتّبع ما يُعتمد في أوروبا"، مشيراً إلى أنّ "أي عائلة أميركية قادرة على إنفاق 10 إلى 20 ألف يورو لزيارة إيطاليا، لن تمانع في دفع 20 يورو لشراء تذكرة دخول إلى أحد متاحفها".

وعام 2022، سجلت إيطاليا تضخماً بنسبة 8,1 بالمئة، في أعلى معدل تشهده منذ عام 1985، مصحوباً بارتفاع في أسعار الطاقة وصل إلى 50,9 بالمئة.