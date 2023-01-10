«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحديات القمة الأمريكية المكسيكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «على أمل تحقيق المزيد من التكامل بين الجارتين، عقدت القمة الأمريكية المكسيكية بين الرئيسين بايدن ولوبيز، واتفق الرئيسان على تكثيف التعاون بين الدولتين لمحاولة مهربى المخدرات، ووضع معايير محددة لمعالجة وإدارة الهجرة غير الشرعية، بينما شهد المجال الاقتصادى استعدادات أمريكية لتعزيز الاستثمار فى تجمعات أشباه الموصلات على طول الحدود التى تمتد لأكثر من 3 آلاف كيلو متر».

وأوضح الرئيس المكسيكى لوبيز خلال التقرير: «هناك شروط لبدء سياسة جديدة للتكامل الاقتصادى والاجتماعى فى قارتنا، وقد أثبتت الاتفاقية التجارية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة أهميتها فى تعزيز قدرتنا الإنتاجية، وسنسعى من خلال المباحثات لحل المسائل الخلافية كملف الطاقة وتهريب المخدرات التى تؤثر سلبا على الجانب الأمريكي».

وتابع التقرير: «ويحاول الرئيسان من خلال المباحثات التى ستمتد ليومين للتغلب على النقاط الخلافية التى تؤرق العلاقات بين البلدين، لا سيما ملف الطاقة بعدما اتخذت المكسيك قرارا يتيح للشركات الحكومية السيطرة على قطاع الطاقة فى البلاد، وهو ما انعكس سلبا على الاستثمارات الأمريكية داخل المكسيك».

واستطرد: «ويأتى ذلك بينما تعانى الولايات المتحدة أيضا من ضلوع العصابات المكسيكية فى تهريب المخدرات المصنعة الخطرة، والتى أدت لزيادة حالات الوفاة الناجمة عن تعاطيها فى الولايات الأمريكية».