«القاهرة الإخبارية»: الناتو يريد من أوروبا أن تكون بمثابة قلعة دفاعية

جدة - نرمين السيد - وقع حلف شمال الأطلسى "ناتو" والاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، فى خطوة تُركّز بشكل رئيسى على الأزمة الروسية الأوكرانية.





وأكد سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أن حلف الناتو يريد من أوروبا أن تكون بمثابة قلعة دفاعية ضد الهجمات السيبرانية، والتى باتت تمثل مصدر إزعاج كبير للحلف. وأضاف أن "الناتو" يسعى من خلال هذه الاتفاقية لأن يكون جزءًا من صناعة القرار فى المشروعات الخاصة بالبنية التحتية فى دول الاتحاد الأوروبى، بما يضمن له تمثيلًا معنيًا بالرأى العسكرى فى هذه المشروعات. وأشار "عطا الله" إلى الفوائد التى ستعود على الاتحاد الأوروبى من تعزيز التعاون المشترك مع "الناتو"، وعلى رأسها أن يصبح الاتحاد قوة عالمية.

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