العالم اليوم - "الأزرق" يخطف الانتصار ويعقد مهمة منتخب الإمارات في "خليجي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 06:22 مساءً - خطف "الأزرق" الكويتي انتصارا مهما، في الدقيقة الأخيرة، أمام نظيره الإماراتي، في بطولة "خليجي 25" بالبصرة، أنعشت آمال الكويت، وقربت الإمارات من وداع البطولة.

وفي مباراة حذرة من الطرفين، نجح المنتخب الكويتي بتحقيق انتصار صعب بنتيجة 1-0، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج.

وعلى استاد الميناء في البصرة، فشلت محاولات هجوم منتخب "الأبيض" لتسجيل هدف كان ضروريا للتأهل لنصف النهائي، بينما نجح الكويت بتسجيل هدف عبر أحمد الظفيري، في الدقيقة 93.

وبهذا الانتصار، أعاد "الأزرق" الكويتي الأمل لجماهيره بوصول المربع الذهبي، بعد الهزيمة الأولى من قطر 0-2.

أما المنتخب الإماراتي، فأصبح على بعد خطوة من الخروج، ويحتاج لانتصار البحرين على قطر في المباراة اللاحقة، ثم أن يحقق بنفسه الانتصار على قطر في الجولة الأخيرة، مع انتصار البحرين على الكويت، وهو سيناريو "معقد" من أجل الوصول.