«القاهرة الإخبارية»: أزمات اقتصادية متعاقبة أرهقت البريطانيين وبدأت ببريكست

جدة - نرمين السيد - لم تنجح الحكومة البريطانية برئاسة ريشى سوناك، فى التغلب على المشكلات الاقتصادية التى يواجهها البريطانيون خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، يعتقد بريطانيون أن الأوضاع التى تعيشها بلادهم، تعد نتاجًا لسلسلة من الأزمات التى مرت بها على مدى السنوات الماضية، بدءًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وصولًا إلى التأثر بأزمة الطاقة القائمة فى القارة العجوز.

أزمات يصعب مواجهتها

وأكد بريطانيون، فى لقاءات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمات الحالية يصعب مواجهتها على أى حكومة، بسبب تعاقب الأسباب التى أدت إلى ظهورها، والتى بدأت بالإغلاق الذى عاشته البلاد فى جائحة كورونا، وآخرها ارتفاع مستويات التضخم خلال الأشهر الماضية، ويرون أن أكثر المعضلات تعقيدًا فى الأزمات الاقتصادية البريطانية، يتمثل فى ارتفاع فواتير الغاز والطاقة بنحو 3 أضعاف معدلاتها السابقة، وهو ما لم يقابله زيادة فى الأجور والرواتب.

التضخم بلغ 5 أضعاف

وتكمن المشكلة الرئيسية لدى اقتصاد بريطانيا، فى عدم وجود أى مؤشرات توحى بإمكانية تعديل الأوضاع فى المستقبل القريب، حيث بلغت مستويات التضخم مستويات تفوق مستهدف بنك إنجلترا بـ5 أضعاف، ويرى البنك أن بريطانيا تعيش فترة الركود الأطول فى تاريخها، والتى من الممكن أن تستمر تداعياتها من خلال تحقيق نمو سلبى لمدة 8 أرباع قادمة، كما من المتوقع أن تقفز البطالة إلى أعلى مستوياتها، لتصبح 6.5% من 3.5% حاليًا.

6.7 مليون أسرة تعاني فقر الوقود

ولم تحمل الأزمات السياسية الدولية والأوروبية توقعات سلبية للاقتصاد البريطانى فحسب، ولكن امتد تأثيرها لتشمل النواحى الاجتماعية، إذ يطالب البريطانيون فى الوقت الحالى بزيادة الرواتب، لتمكنهم من تحمل الضرائب وارتفاع فواتير الغاز والطاقة.

وفى السياق ذاته، قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، إن 25% من البريطانيين يكافحون للحفاظ على دفء منازلهم، بينما قالت منظمة "ناشونال إنرجى أكشن" أن 6.7 مليون أسرة تعانى من فقر الوقود، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.